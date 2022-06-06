嘉奧芙法網女雙再飲恨 施維雅達歸功偶像拿度 女單冠軍勉烏國

嘉奧芙前晚於女單決賽以直落兩盤不敵世界一姐施維雅達，昨晚再伙拍美籍同鄉彭古拉轉戰女雙決賽。這對8號種子面對東道主嘉西雅及米拉丹露域，首盤以6：2大勝。不過，獲主場球迷打氣的嘉西雅與米拉丹露域，次盤遇上3次破發機會無一落空，以盤數6：3追成平手，決勝盤再贏6：2，以非種子組合身分捧起女雙冠軍，亦是同一組合自2016年後再稱霸女雙，衛冕的米拉丹露域更是第四度奪冠。

18歲嘉奧芙贏掌聲 世界排名跳升第13

18歲的嘉奧芙連續兩天於大滿貫決賽失冠，但女單世界排名將跳升10級至13位，屬個人新高。早在15歲，她便在澳洲公開賽首圈擊敗「大威」維納絲威廉絲，前晚法網女單決賽飲恨後，一番感言贏得球圈讚賞，她說：「15至17歲的我，總在介意成績，現在成為決賽人馬，釋放不少壓力。弟弟因看到我落敗而哭了，我對他說這只是一場比賽，明天或者之後，我們會再次上場重拾笑容。」

而施維雅達昨按傳統帶同獎盃到艾菲爾鐵塔前拍照，這名21歲波蘭籍星將大談偶像「泥地王」拿度，又憶述對方去年於法網男單4強出局後，二人在酒店餐廳相遇，她說：「我告訴拿度，『我為你出局傷心得哭了半天』，他反而安慰我，笑說不要太介意輸贏。這令我學懂面對勝負，要像他般時刻冷靜。」施維雅達亦希望，勝利可以鼓勵正抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭，希望當地人民保持堅強。

薩維利夫韌帶撕裂難戰溫網

麥維迪夫將取代佐高域登世一

另外，世界「三哥」阿歷山大薩維利夫前天於男單4強，因扭傷右腳足踝而退賽，令拿度提早打入決賽，與挪威籍的卡斯柏魯迪爭冠。薩維利夫昨表示足踝右側韌帶多處撕裂，今日飛返家鄉德國治療，未透露能否趕及在本月27日開打的溫布頓錦標賽復出。他未能登上世界一哥之位，料下周一微升至世界第2。而塞爾維亞籍球手佐高域8強出局未能衛冕，下周一亦會被16強止步的俄籍球手丹尼麥維迪夫取代，後者將自3月後再當一哥。