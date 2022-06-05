3年輕港腳上位 認同試行迫搶踢法

羅梓駿稱期望更高但表現未達標

余煒廉信練熟踢法有利進攻

25歲的羅梓駿在港足延續為傑志踢亞冠時的右翼鋒位置，他透露在泰國集訓閉門友賽3仗不敗，球員因而對大馬多了期望，但表現未達標，「迫搶除了講求體能，與隊友默契溝通都好重要」。他與理文23歲中堅余煒廉同是在麥柏倫任內首做大港腳，煒廉對陣大馬時踢足全場，承認未能做好迫搶致防線暴露更多空位，「全場壓迫環環相扣，只要攔截時機把握欠佳，就會增加失誤」。東方龍獅24歲右閘茹子楠則認為友賽入局慢，導致進退失據。

不過，3人都認同港足可續試進取踢法，余煒廉說：「踢法一定未成熟，但如果可長時間演練會是好事。過去港隊主守，要由後場打反擊，間接增加進攻時間。現在較冒險，但若前場迫搶成功，便可立即進攻。」

跟隨新帥訓練一個月，羅梓形容強度高，試過一日兩課再加健身，亦較多分隊賽練迫搶；茹子感覺安達臣為人自信，透露對方賽前會先藉發表講話提升球隊士氣；煒廉則難忘對方對陣大馬後不足一天，就已剪輯比賽片段檢討。