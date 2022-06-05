疫下改造港足 安達臣迎難上 亞盃外爭出線 嘆足球遭輕視

港足昨晨抵達印度，本月8、11及14日在加爾各答出戰亞盃外第3圈D組，3仗對陣阿富汗隊、柬埔寨隊及印度隊，爭首名出線或6組5隊最佳次名晉身決賽周。59歲的安達臣曾執教朝鮮隊，2016至2018年三度對港足兩勝一和，4年後的今天變身港足主帥，但上任近半年遇到本地第五波疫情，球場關閉甚至腰斬球季，上月起才可在港主持操練和到泰國集訓，其間又多次炮轟內地球會拒放人，不滿有港腳不願徵召。安達臣上周三首度領軍出戰友賽，但港將缺態全場受壓，終作客以0：2不敵由港足前帥金判坤帶領的馬來西亞隊。

不滿球場關閉球季腰斬

籲業界研方案免重蹈覆轍

安達臣在上月集訓期間接受本報訪問，談到封場3個月，讓他有感香港足球不受重視，他說：「疫情時，香港關閉體育場所，其他國家地區也會關閉一些場地，但不會禁止運動令足壇停擺，所以我感覺在香港，足球不是很重要。中國即使疫情嚴重，最終有展開球季，但香港沒有。港隊需訓練，球場關閉是不可能備戰的。」若日後疫情再襲，他盼業界找到解決方案，「不能再暫停一切，至少我認為戶外運動不危險」。

港足僅得5周備戰亞盃外，安達臣即使多次安排一日兩課加操，但他苦笑稱相比同組3隊如常訓練和比賽，處境如同前帥麥柏倫去年中備戰世界盃外圍賽，「我們同樣在疫下未能組成最佳陣容，但印度、阿富汗和柬埔寨隊都能派出最好的球員。港足之前3個月沒訓練，狀態明顯不及對手，3仗都是硬仗，一般情况沒有機會出線」。不過，他亦多次強調要嘗試做到最好，「的確是很壞的開始，但沒有藉口，我們要盡最大努力準備，如果球員心態準備好，有信心與對手抗衡，我們就仍然有機會（出線）」。

這名金髮教頭初上任即表明要一改港足過去主守反擊的踢法，改踢現今主流的高壓迫搶。經過數周訓練，問到香港球員是否適合這種踢法時，他說：「當然困難，球員要走動更多，也要逐漸改變意識。我不是說要全場90分鐘不斷跑動，若有30分鐘能做到有效迫搶、30分鐘做好防守，我們已是走在正確方向。也許最終港足不能踢出進攻足球，但至少我要嘗試」。

主張進攻足球 提港將改善三要點

上季港超冠軍傑志早前歷史性打入亞冠盃16強，安達臣稱港足若要像傑志取得佳績，球員就要更自信，不能再「輸少當贏」，「足球很簡單，就是要勝出，而不是只嘗試不落敗。香港球員要有自信，在比賽創造更多進攻機會。我知道說是容易，但這是我們現在必須做的，否則不會有出線機會」。他又提出3個改善要點，「首先要提升身體質素，有更好體能和做到對抗，然後培養更好的戰術意識。過去我帶領朝鮮隊對港足時，已發現香港球員這方面不太強；最後是找出球員特點，在場上發揮專長」。

文：余瑋、圖：馮凱鍵