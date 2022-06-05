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2022年6月5日星期日
世一施維雅達強勢重奪法網 決賽兩盤橫掃嘉奧芙 職業賽35連勝睇齊大威
薩維利夫扭傷重創 拿度闖決賽嘆寧棄爭標換健康
央視禁播失逾億 NBA總裁:為言論自由值得
陳渭泠會長盃奪亞 無悔轉籍視港為家
UEFA為歐聯決賽安排道歉 法國歐國聯負丹麥賽前再添亂
文尼稱順應民意離紅軍 去向短期內公布
體壇快訊：陳芷澄美公開賽晉決賽輪
電視精選
疫下改造港足 安達臣迎難上 亞盃外爭出線 嘆足球遭輕視
3年輕港腳上位 認同試行迫搶踢法
與夏蘭特父子關係佳 看好首征英超
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【明報專訊】（請看附圖）
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