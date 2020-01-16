UEFA為歐聯決賽安排道歉 法國歐國聯負丹麥賽前再添亂

皇家馬德里上月底於巴黎聖但尼球場上演的歐聯決賽挫利物浦封王，惟賽前有大批利物浦球迷未能準時入場，大會以安全為由延遲36分鐘開賽。UEFA與當地政府部門經獨立調查後，昨發聲明道歉，承認場外安排不當，認為球迷不應遭遇如此情况，強調不讓同類事件再發生。惟法國隊昨在主場1：2不敵丹麥隊的歐國聯A1組賽事，賽前有逾千球迷入場受阻，再令外界憂慮兩年後巴黎奧運的保安問題。

蘭歷克首領奧軍大捷 威烏爭入世盃

賽事方面，法軍憑射手賓施馬先開紀錄，但末段被客軍前鋒哥尼利斯梅開二度，首擊吞敗之餘，更有前鋒基利安麥巴比因左膝受傷半場被換出，下仗作客克羅地亞隊上陣成疑。同組另一仗，早前離任曼聯看守領隊的奧地利隊新帥蘭歷克，昨首領軍作客以3：0輕取克羅地亞隊。

另外，威爾斯隊明晨主場與烏克蘭隊合演世界盃外圍賽附加賽，爭奪決賽周入場券，主隊32歲球星加里夫巴利離開皇馬後去向未明，是役若未能取勝，或成其國際賽告別戰。