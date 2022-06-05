薩維利夫扭傷重創 拿度闖決賽嘆寧棄爭標換健康

今鬥魯迪爭22「貫」

5號種子拿度出戰3號種子阿歷山大薩維利夫，首盤激戰至「搶十」以10：8險勝，次盤打至6：6平手，薩維利夫扭傷足踝跌坐地上，撐着拐杖離場。拿度因左腳罕見痛症，據報要吃止痛藥以維持每天訓練。被問及對手傷勢時，他感觸地說：「我在更衣室看到他哭了，希望他盡快康復。如果能夠換上全新的雙腳，我也寧願輸掉決賽。勝利當然很美好，但健康比一切都重要。」力爭首項大滿貫冠軍的薩維利夫，未能取代佐高域成為世界一哥，賽後亦稱傷勢非常嚴重，仍待研究治療方法。

拿度今晚9時決戰挪威籍的卡斯柏魯迪，有望以22項大滿貫男單錦標獨佔紀錄，亦有望成為最年長的法網男單冠軍。而魯迪在另一場4強先輸一盤3：6，但以6：4、6：2及6：2反勝克羅地亞籍的33歲老將施歷。比賽期間，一名環保組織女示威者身穿寫有「我們只餘1028天」的上衣，闖入球場把頸上索帶綁在球網上，事件擾攘10分鐘。

23歲的魯迪世界排名第8，大滿貫最佳成績是去年打入澳洲公開賽16強，昨殺入男單決賽後寫挪威男單球手最佳。他笑說自己曾是拿度網球學校成員，能與偶像爭冠感覺難以言喻。