世一施維雅達強勢重奪法網 決賽兩盤橫掃嘉奧芙 職業賽35連勝睇齊大威

施維雅達於今屆法網只失一盤，對手嘉奧芙更是以不失一盤姿態，首度打入大滿貫女單決賽。不過，二人昨晚在決賽高下立見，施維雅達甫開賽即打破對方的發球局，嘉奧芙陣腳大亂，第3局五度無壓力下犯錯，終在35分鐘之內，以1：6先失首盤。領先的施維雅達在次盤開局被破發，但隨即以凌厲正手兼靈活走動接連搶分，終破發重掌主導權。

美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾，賽前在社交網支持嘉奧芙，但這名世界排名23位的小將失誤頻頻，終再輸一盤3：6，全場多達23次無壓力下犯錯，令施維雅達得以自2020年後，再度在這個紅土場捧起大滿貫女單錦標，亦將連勝走勢延續至35場，追平大威的21世紀連勝紀錄。

波蘭籍的施維雅達今年未逢敵手，已連贏6項職業賽錦標，重奪法網女單冠軍後激動跪在泥地場，嘉奧芙則失落得在球員席灑淚，只能放眼今晚於女雙決賽伙同鄉彭古拉爭后。

溫網名單未見細威費達拿

WTA勢恢復今屆一半積分

施維雅達的下一目標，將是本月27日開鑼的溫布頓錦標賽，她與英籍新星拉度簡露、希臘籍的莎嘉里等均在昨日出爐的參賽名單之上。不過，名單未見「細威」莎蓮娜威廉絲及「瑞士天王」費達拿，意味這兩名巨星若能趕及提升狀態，需獲賽會頒發外卡才可參賽。

另外，溫網因俄羅斯入侵烏克蘭，響應英國政府的制裁令，禁止俄國及白俄羅斯球手參賽，遭男子及女子網球聯會（ATP及WTA）取消參賽球手積分，日籍球星大坂直美其後表示或不會參戰這項草地大滿貫。不過，英國《每日郵報》昨報道，溫網賽會接近與WTA達成共識，容許女子球手獲取原定的一半積分，但ATP傾向不跟隨。