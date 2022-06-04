蘇柏高年度英超頒獎 高普稍勝哥迪奧拿膺最佳主帥 雙雄屈機 曼城利物浦9將入圍

抉擇簡單，蓋因雙雄帶甩幾條街，化腐朽為神奇之輩亦欠奉。勉強沾得上邊的，大概僅得賓福特的法蘭，死球二段攻擊煞食並打起箭頭東尼；再數便是讓水晶宮風格脫胎換骨的韋拉。二人表現出來的掌控功力，距離哥帥和高普的級數，始終遠不止兵源質量分野。兩大領隊季內一樣遇過人腳難關，哪個屬心水真的純看自己側重戰術水平抑或人事管理。考慮到紅軍原先提拔為主力的Elliott瞬間斷腳，高普臨危不亂及鋪路接班的心思俱值得加分，就此壓倒哥帥。

干地加持 助孫興慜爆發膺金靴

無鋒曼城雄霸中場 B華攻守兼備

或許干地倘若早點接手熱刺，競爭將會較複雜，單憑孫興慜榮膺金靴即夠嚇死人。無疑Son在紐奴領軍與哈利卡尼態沉之際已踢得好，惟的確全賴干地把熱刺的進攻推上新境界，方促成孖寶大爆發愈爆愈有，而且秤不離鉈缺一不可。他倆和另一神射手沙拿在鋒線上太強，擠掉好些貌似有力的挑戰者，例如上述的東尼，以至韋斯咸的保雲。總感覺這類中小型班殺手級數大多止於此，亮麗數據恐怕受環境條件扭曲，比不上像文尼等經得起考驗。

有趣為入球最多的曼城佔不了一席，理由當然乃藍月無鋒，卻換來壟斷中場，大抵開多幾個位也隨時照殺。迪布尼入選殆無異議，不贅，何况柏高既屬防中控，根本沒打算評論攻中。先搞爛gag，之前曼城有B華有D華，實則都係施華。貝拿度施華也非攻中？愚以為，以其踢過中前場所有位置並盡皆踢得好，狹隘地叫攻中太貶低了。他不但接過大衛施華衣鉢，單計常見的墮後派牌，從個別角度甚至要超越沙維，至少B華盤球和守備明顯勝過前輩。

哥帥昔日的地上最強巴塞坐擁無名英雄沙維與布斯基斯，恰恰對照如今的B華，以及具備傳送、搶截、頭槌、數糊瓣瓣掂的洛迪。按哥帥哲學，進攻絕非就係最佳防守，控球才是，所以一旦中場基石奠穩，即使身後的中堅偶有錯漏，仍無礙今屆藍月失球跟利物浦並列最少。明乎此，中路守將的選擇順理成章相當多元化。正路必取VVD，畢竟紅軍贏數據嘛；餘下一票爭崩頭，決定投給防務僅次於藍紅的車路士，由攻守兼備又夠鐵血的魯迪格代表。

紅軍門將艾利臣穩健度無出其右

然而話分兩頭，失球數字難言十足等同防線穩健度，起碼尚涉及門將神勇與否。有一項關於面對單刀的統計，艾利臣的次數第二多（第一乃列斯，意料中事吧），從中助紅軍比預期少失八球半左右，拋離其他門神；加上曾提及的手腳綜合能力，十一人裏最後的最後一關捨我其誰。然後，最後的最後，每年，又來到這一天——又到跟球季講bye-bye的時候。好好說再見的機會原非奉旨，怎能輕忽呢。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高