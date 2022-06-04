18歲嘉奧芙決戰一姐爭冠 首闖大滿貫決賽 誓止施維雅達連勝

關注家鄉槍擊案 籲終止槍械暴力

18號種子嘉奧芙以6：3、6：1輕勝世界排名第544位的崔維桑，繼2001年的「阿金」克莉絲達絲後，成為最年輕的法網決賽女將。將挑戰一姐施維雅達爭冠的嘉奧芙表示：「她已連勝34場，我卻無心理負擔。她絕對是熱門的奪標球手。我只是要自由發揮，打出我最好的網球。我想大滿貫決賽就是什麼事情都可以發生。」

另外，嘉奧芙昨仗賽後不忘關心美國近期的嚴重槍擊事件，賽後在場內的攝影機鏡頭寫上「和平終止槍械暴力」。此外，嘉奧芙亦已與美國同胞彭古拉打入女雙決賽，令她有望榮膺法網「雙冠后」。

施維雅達賽前聽特定歌曲助放鬆

2020年法網冠軍施維雅達以6：2、6：1輕取卡莎堅娜，她賽後透露成功秘訣就是賽前聽「樂與怒」音樂，她說：「我喜歡聽Led Zeppelin、AC/DC和Guns N' Roses的音樂，利用它們來放鬆我的大腦，同時間又能為我帶來活力。」她又特別稱讚隨隊的運動心理學家艾拉莫慧絲，指對方「能找出讓我更放鬆的正確解決方法」。