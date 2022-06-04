綠軍總決賽拔頭籌 荷霍特領銜反勝勇士 歸功團隊力量

在常規賽有較佳戰績的勇士，在7場4勝制的總決賽擁有較多主場優勢，昨率先於大通銀行中心迎戰全隊均初戰總決賽的「綠軍」，首節有球星「咖喱仔」史堤芬居里手感火熱，個人獨取21分，包括6記三分，以32：28領先。

初戰總決入6記三分寫最老紀錄

不過，有球星塔圖「啞火」僅得12分的綠軍，雖在第3節一度落後15分，但憑中鋒荷霍特表現神勇，全場12投9中攻入全隊最高26分，當中包括6記三分，加上是役分別攻入24及21分的謝倫布朗與戴歷韋特在第4節發威，帶領球隊打出一段17：0攻勢將形勢逆轉，終以120：108力克勇士，打破對方今屆季後賽主場不敗金身，亦是綠軍自2010年總決賽第5戰後，初嘗總決賽勝仗滋味。雙方將於香港時間下周一早上於勇士主場續戰。

征戰NBA已15載的荷霍特，初戰總決賽即有突出表現，成為史上總決「地標」入最多三分的球員，為適逢36歲生日的自己送上最佳禮物。他賽後坦言心情真的很興奮，「我很享受這一刻，即使塔圖不在狀態，但隊友們都站出來幫助球隊，這就是團隊的力量」。他又表示，自己一直為外投做好準備，相信隊友的組織有能力製造好的出手機會，剛好是役自己有較多空檔，便好好把握爭取得分。

最佳球員選舉明年或改制

另外，據報NBA總裁阿當施華有意改革目前年度最佳陣容選舉的制度，由於多年來此獎項均以位置來選出年度一至三隊，聯盟擬下季起放棄位置選人來增加公平性，意味假如未來單季最佳表現5人同為中鋒亦可，避免以往後衛、前鋒及中鋒以「二二一」陣式劃分而帶來的不公。

Nike創辦人逾百億斟拓荒者

至於著名體育品牌Nike創辦人菲爾禮特（Phil Knight）與合伙人近日出價約20億美元（約157億港元）求購波特蘭拓荒者，但據報已被會方拒絕。這支NBA西岸球隊由已故微軟創辦人之一保羅阿倫（Paul Allen）的家族持有，目前由其家人共同管理。