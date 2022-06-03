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2022年6月3日星期五
烏國距世盃一步之遙 世盃外挫蘇格蘭過關 澤連斯基：兩小時喜悅
比利時歐國聯首擊迎荷蘭 高圖爾斯傷退爭勝添憂
基亞連尼意軍告別戰慘負阿根廷 認需時改革盼球迷續撐
沙排港將劉梓浩 不敵癌魔離世 搏鬥4年 終年27歲
安達臣掌港足首擊敗陣 信助球隊試驗備戰亞盃外
尼馬極刑起孖 巴西大勝韓國
體壇快訊 ：港欖重新參戰亞洲15人賽
電視精選
綠軍新丁爭總決首勝 塔圖謝倫布朗領銜 征勇士圖證身價凱旋
申復戰亞盃外 港籃總稱進展正面
黃澤林法網青年組男雙16強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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烏國距世盃一步之遙 世盃外挫蘇格蘭過關 澤連斯基：兩小時喜悅
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