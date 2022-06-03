沙排港將劉梓浩 不敵癌魔離世 搏鬥4年 終年27歲

前年復發 去年一度好轉

劉梓浩曾於2017年伙拍王沛林於全國沙排巡迴賽總決賽奪亞，寫下港隊歷來最佳成績，同年全運會亦取得隊史最佳第6名。惟「劉梓」翌年出戰雅加達亞運時，首戰身體不適送院，其後被迫退賽返港檢查，結果證實患上白血病（血癌），此後一直與病魔搏鬥，曾痊癒重返健身室，但前年7月復發，並眾籌以應付新型標靶藥及醫療費用，見證人間有愛，去年初病情亦一度好轉，在家休養。

未料其胞姊前晚深夜在對方社交網對外公布，劉梓浩已在上周不敵病魔離世，她表示：「細佬面對病魔一直保持樂觀地堅強面對，現時終於可以好好休息，相信他會以另一種方式繼續陪伴着我們。細佬的意願為簡單和低調處理，所以其身後事已經全部辦妥，亦暫未考慮安排其他儀式，希望大家諒解。多謝梓浩曾在我們生命中出現，陪伴我們經歷喜怒哀樂。Rest In Peace，劉梓浩。」

港排總撰文列功績悼念

香港排球總會昨亦在社交網撰文悼念，感謝劉梓浩為香港沙灘排球的付出及貢獻，並詳列對方昔日為港隊比賽的成績致意。