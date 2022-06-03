比利時歐國聯首擊迎荷蘭 高圖爾斯傷退爭勝添憂

蘭歷克奧地利地標 馬達約滿離曼聯

高圖爾斯日前在歐聯決戰利物浦表現超卓，終助皇家馬德里第14次封王，卻因鼠蹊受傷無緣對荷蘭隊，料會由禾夫斯堡的卡斯迪爾斯頂上。比利時隊於2018年世界盃取得隊史最佳的季軍，並在2016和20年歐洲國家盃晉身8強，勝過無緣2018年世盃和2016年歐國盃的荷蘭隊。艾達韋列特說：「比利時球員過往景仰荷蘭隊，但這已成過去。我們今次會懷着必勝的心作賽。」同組波蘭隊昨晨主場以2：1反勝威爾斯隊暫列榜首。

歐國聯A1組明晨將有衛冕之師法國隊，迎戰料有基斯甸艾歷臣坐鎮中場的丹麥隊，同組克羅地亞隊則碰客軍奧地利隊，而後者將由日前宣布離開曼聯的教練蘭歷克「地標」領軍。「紅魔」繼保羅普巴證實約滿離隊後，再有中場桑馬達和連格亦結束在奧脫福的歲月。

魯迪格自由身投皇馬 簽約4年

另約滿車路士的後衛魯迪格昨落實，以自由身簽約皇家馬德里4年。該名29歲德國國腳在社交網站稱，「我對未來的挑戰感到非常興奮，已急不及待上陣」。