烏國距世盃一步之遙 世盃外挫蘇格蘭過關 澤連斯基：兩小時喜悅

烏克蘭隊與蘇格蘭隊的世盃外附加賽原定於3月24日舉行，惟因俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，令賽事延至昨晨才舉行。此役可容納逾5萬球迷的咸普頓公園球場座無虛席，當中包括2000多名烏國僑民，賽前球迷展示烏克蘭國旗及「沒有戰爭」等標語，而當賽前奏起國歌時，部分烏軍球員更熱淚盈眶。

下周一決戰威爾斯爭決賽周席位

烏軍賽前被外間質疑已逾半年沒踢國際賽，只曾於上月友賽3間球會是戰力不足，卻在開賽後反客為主，更憑耶莫蘭高、耶梅卓克及杜夫比克，先後於33、49分鐘和完場前補時階段建功，以3：1勝由卡林麥基哥在79分鐘破蛋的蘇格蘭隊。烏軍若下周一凌晨出征威爾斯凱旋，便可取得11月開戰的卡塔爾世盃決賽周入場券。

烏克蘭總統澤連斯基賽後在社交平台發文恭賀烏軍奏凱，並稱：「感謝你們！兩小時的喜悅，是一種我們已經不太習慣的感受。」其後又表示，烏克蘭隊「為我們的軍人帶來喜悅，為全國帶來喜悅。我們每個人都在各自的前線上戰鬥。我們將持續奮戰、反抗到底，我們終將取得勝利。因為我們是烏克蘭人」。

主帥稱辛真高愛國 感激蘇格蘭人支持

64歲的烏軍教練柏拉哥夫強調道：「我們為那些在戰壕裏奮戰及在醫院的人而比賽，他們為抗敵至流下最後一滴血。我們為每天都在受難的烏克蘭人而戰。下仗對手是威爾斯隊，我們定會竭盡所能，令烏克蘭人感到自豪。」被問及後衛辛真高日前在記者會哭泣一事，柏拉哥夫說：「他是一個非常愛國的人，有點情緒化，是一個真正的烏克蘭人。」柏拉哥夫又感謝蘇格蘭人道：「我們賽前走到街上，有蘇格蘭人祝我們一切順利，這是不可思議的。謝謝蘇格蘭，我們永遠不會忘記。」

蘇格蘭隊則篤定連續6屆缺席世盃決賽周，使該隊的利物浦左閘安德魯羅拔臣，以及曼聯中場麥湯米尼等，無緣首戰該4年一度的球壇盛事。39歲門將哥頓慨嘆「這樣的結局出現得太多」，而羅拔臣則向球迷致歉。