拿度破天荒15闖法網4強 激戰逾4小時挫一哥佐高域 劍指22「貫」

35歲的拿度此役入局較快，在首盤兩度打破佐高域的發球局，以局數6：2先拔頭籌。他在第二盤曾領先3：0，但佐高域及時調整並減少失誤，隨後兩度破發，以局數6：4扳平。拿度在第三盤以6：2再下一城，而背水一戰的佐高域在第四盤雖在末段連救3個決勝分，但最終拿度仍以7：6（7：4）拿下勝利，激戰4小時12分下以總盤數3：1勝出，成為史上首名15次殺入法網4強的球員。

拿度59次交手取29勝 36歲生日迎4強

法網8強是兩人第59次碰頭，拿度此役勝出後，將對賽戰績改寫至29勝，同時報卻上屆法網不敵對方之仇。這名西班牙籍星將賽後難掩激動之情，並指跟佐高域對賽向來都是一種考驗，「要擊敗佐高域只有一個方法，就是你由第一分開始到最後都要打出最佳水準」。

在法網8強止步的佐高域自評表現慢熱，拿下第二盤後未能乘勝追擊，而他也輸得服氣，並大讚拿度是網壇王者，「他在重要時刻表現較好，能一直保持堅毅不屈的心理狀態。恭喜拿度和他的團隊，他是實至名歸的」。

被列為5號種子的拿度，將與3號種子、德籍球手阿歷山大薩維利夫爭入決賽，而4強當日碰巧是其36歲生日。薩維利夫在另一場8強以盤數3：1擊敗西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，令外界期待已久的「拿度對戰接班人」的戲碼未能上演。

艾卡拉斯不敵薩維利夫 無緣再戰拿度

薩維利夫賽後表示，艾卡拉斯是一名難纏的對手，自己打出最好表現才能勝出。這名25歲德籍好手在四大滿貫的最佳成績是4強止步，他盼在今屆法網衝擊冠軍，並笑說：「艾卡拉斯是名神奇的球手，我在賽後告訴他，他定能多次贏得大滿貫錦標。希望我能趕在他之前贏得冠軍，因為他會將我們逐個擊倒。」

嘉奧芙首闖大滿貫4強

女單方面，18號種子嘉奧芙在8強以直落兩盤7：5、6：2輕取美籍同胞史堤芬絲，職業生涯首闖大滿貫4強。年僅18歲的她將與意大利隊球手崔維桑爭入決賽，後者在另一場8強以盤數2：1擊敗加拿大藉的莉拉費蘭迪絲。波蘭籍「一姐」施維雅達則在8強以直落兩盤 6：3、6：2力克美國隊的彭古拉，晉級4強鬥卡莎堅娜。