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2022年6月2日星期四
港足今年初戰負大馬 作客吞兩蛋 安達臣首領軍不敵前帥金判坤
孫興慜領銜韓國友賽迎戰巴西 讚尼馬世上最佳
西葡歐國聯牙骱戰 C朗傷癒領銜 誓領葡續當剋星
曼聯宣布普巴月底約滿離隊
32歲巴利告別9年皇馬生涯
足壇快遞：AC米蘭逾百億易手
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拿度破天荒15闖法網4強 激戰逾4小時挫一哥佐高域 劍指22「貫」
何詩蓓勢趕及月中戰世界賽
格連稱杜蘭特離勇士錯誤
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【明報專訊】（請看附圖）
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