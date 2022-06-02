足壇快遞：AC米蘭逾百億易手

基亞連尼勢投FC洛杉磯

基亞連尼今晨代表意大利隊友賽阿根廷隊完成國際賽告別戰後，據報已與FC洛杉磯達成共識，將以自由身加盟這支美職球會。這名37歲後衛早前落實今夏約滿離開效力了18年的祖雲達斯。另外，意大利隊名宿加度素據報將接掌西甲球會華倫西亞，延續執教生涯。他去年離開拿玻里後，與費倫天拿簽約不足1個月便因轉會政策問題與會方不歡而散。

加國棄伊朗約戰巴拿馬

加拿大足總早前取消原定下周日主場對伊朗隊的友賽後，昨宣布同日改為約戰巴拿馬隊。事緣2020年初伊朗曾發射導彈擊落烏克蘭航空公司一班客機，機上176人全部罹難，當中有55名加拿大公民及30名永久居民，這次「拍跳」惹起當地人民不滿，終令賽事告吹。另外，美國隊今早將友賽同為世盃決賽周分子的摩洛哥隊。

神戶驚險反勝丙組隊晉級

今季日職低迷包尾的神戶勝利船，昨在日本天皇盃次圈落後兩球下，末段憑大迫勇也梅開二度及佐佐木大樹的入球，於主場以3：2驚險反勝日丙球隊富山勝利，各項賽事兩連勝。大阪飛腳則於主場以2：2逼和日丙的FC岐阜後，戰至加時反勝 4：2。至於衛冕的浦和紅鑽在主場以1：0小勝福島聯過關。