曼聯宣布普巴月底約滿離隊

結束6年紅魔生涯 去向未明

坦帥期待與馬古尼合作捱批

保羅普巴今季屢受傷患困擾，上次為曼聯披甲已是4月19日，在英超作客以0：4慘負利物浦。曼聯在聲明中表示：「球會上下祝賀普巴職業生涯獲得成功，並感謝他對曼聯的貢獻。我們祝願他在接下來有一段非凡的歷程，祝一切順利。」今次是普巴職業生涯以來第2次離開曼聯。他是曼聯青訓產品，於2012年以自由身轉投祖雲達斯，4年後以8900萬鎊（約8.8億港元）轉會費由「斑馬兵」回歸曼聯，首季助球隊揚威英格蘭聯賽盃和歐霸，惟其後5季無緣錦標。總計普巴為曼聯上陣226次入39球。

另一曼聯中堅哈利馬古尼在剛過去的一季表現不濟被「千夫所指」，但仍獲新帥坦夏格肯定，表示期待與對方合作，此話遭荷蘭隊61歲名宿雲達捷普質疑道：「我認為坦夏格沒有電視機。馬古尼今季幾乎做錯了一切。你不能這麼說，對嗎？」

列比錫簽約熱刺兩年

蘇馬虐貓被判社區服務令

此外，熱刺落實免費簽入與國際米蘭約滿的比列錫，據報這名33歲克羅地亞隊翼鋒簽約兩年，年薪600萬歐元（約5050萬港元）。至於被控虐貓罪成的韋斯咸守將葛特蘇馬，昨被判180小時的社區服務令，以及被禁止養貓5年。