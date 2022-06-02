西葡歐國聯牙骱戰 C朗傷癒領銜 誓領葡續當剋星

歐洲國家聯賽明晨接戰，重頭戲是上屆亞軍西班牙隊在A2組首戰，主場迎戰前屆盟主葡萄牙隊。葡軍勢有無緣英超煞科戰的曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）傷癒復出，爭取近12年交手連續第6場不敗的強勢。

PSG買斷葡左閘文迪斯

C朗因傷無緣早前曼聯英超煞科戰作客敗走水晶宮，據報經近兩周養傷後已無恙，有望在歐國聯作客西班牙隊時復出，亦將取得第187頂喼帽。惟葡萄牙隊此役有守將魯賓戴亞斯因腿筋受傷避戰，勢由巴黎聖日耳門（PSG）的丹尼路彭利拿取代，伙拍39歲的比比握守中路。葡軍自2010年11月中至今對陣西班牙隊5次，錄得2勝3和佳績。

葡軍教練費蘭度山度士說：「至6月12日為止，己隊將連踢4場歐國聯比賽。這是一個非常重要的賽事，球員管理是很重要的課題。」另外，今季被波圖外借至PSG的19歲左閘紐奴文迪斯阿歷山大，據報已被PSG以3400萬鎊（約3.4億港元）買斷，合約為期4年。同組兩支球隊捷克及客軍瑞士同日亦會交鋒。

法克主帥丁父憂勢避戰

此外，衛冕之師A1組的法國隊及克羅地亞隊，不約而同有主帥迪甘斯和戴歷的父親離世，據報兩人已離隊，很有機會無法在周六凌晨督師迎戰丹麥隊和奧地利隊。