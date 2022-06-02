孫興慜領銜韓國友賽迎戰巴西 讚尼馬世上最佳

韓國隊周一安排兩年半來首場公開操練，逾300名球迷入場，熱刺球星孫興慜每當觸球或靠近場邊，現場球迷即熱烈歡呼。他賽前謙虛地稱，贏得英超金靴不會改變太大或增強自信，會繼續與強隊交手學習，準備年底世盃決賽周。這名韓國隊隊長被球迷與尼馬比較，他再謙稱：「尼馬是世上最佳球員，而我仍在努力成為世上最好球員。」「太極虎」友賽巴西的6.6萬張門票早已售罄，緊接本月6、10及14日分別友賽智利隊、巴拉圭隊和埃及隊。

巴西隊為適應時差提早上周抵韓，但「森巴兵」場外行為備受關注，除了眾將到遊樂場遊玩，尼馬更被發現流連夜店。愛華頓前鋒李察列臣還遺失護照，要到巴西駐韓大使館補領。巴西隊緊接赴日，下周一友賽日本隊。

日本友賽巴拉圭 板倉滉離史浩克

日本隊今晚6時在札幌巨蛋友賽巴拉圭隊，「藍武士」25歲中堅板倉滉日前落實未被史浩克04買斷後暫返所屬球會曼城，據報他不乏球會垂青，包括德甲的法蘭克福和賀芬咸，蘇超的些路迪，以及重返英超的富咸及般尼茅夫。