港足今年初戰負大馬 作客吞兩蛋 安達臣首領軍不敵前帥金判坤

港足上月到泰國集訓兩周及閉門友賽3仗，昨晚在吉隆坡武吉加里爾國家體育場友賽馬來西亞隊，是安達臣去年12月上任以來首場領軍正式賽事，正選陣容踢介乎4-1-4-1及4-3-3陣式，包括演處子戰的36歲傑志入籍門將保羅，以及巴基斯坦裔翼鋒簡嘉亨；4人防線起用「全華班」，港超球隊東方龍獅佔3人，分別為中堅馮慶燁、左閘黃梓浩及右閘茹子楠，以及理文中堅余煒廉；隊長黃洋、中場黃威及陳肇鈞串連中場，聯同兩翼簡嘉亨及羅梓駿，支援單箭頭安永佳。

3將處子戰 4人防線全華班

59歲挪威籍教頭安達臣上任後，一直提倡要大打進取足球，然而昨仗作客面對狀態明顯勝一籌的大馬隊，上半場基本全場受壓兼頻有犯錯，不斷被主隊兩翼快放突破殺入禁區，令港足門前風聲鶴唳，曾有一次護空門後，戰至31分鐘終失手，馮慶燁於禁區內鏟跌對手被罰12碼，保羅「捉到路」沙法威的主射但未能阻止破網，被主隊打開紀錄。保羅於完半場前幾乎被截球兼踢跌對手，但球證沒再判極刑逃過一劫，加上大馬於補時門前頭槌高出，港足上半場僅落後0：1。

換邊後大馬續有機會拉開比數，包括主隊鋒將曾扣過保羅後但空門不入。港足力保不失後，中場陳肇鈞於61分鐘在禁區頂射門高出。港足及後分別作出3個變動，35歲入籍翼鋒費蘭度入替簡嘉亨，首為港足上陣；孫銘謙與顏樂楓分別入替羅梓駿及黃威。孫銘謙之後獲得一次機會，但於門前差一步未能接應長傳頭槌攻門。港足抵擋大馬隊一輪攻勢後，卻於完場前再失一球，在禁區頂被主隊直射罰球改變方向入網，終以0：2落敗。

港足下周三征戰亞盃外

安達臣領軍首仗落敗而回，不敵4年半前離開港足後首次倒戈的金判坤，而港足近3任主帥首仗均出師不利，前兩任為麥柏倫及加利韋特。港足緊接下周三起到印度出戰亞洲盃外圍賽第3圈D組，將先後面對阿富汗隊、柬埔寨隊及印度隊，爭晉身決賽周席位。