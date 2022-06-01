意軍約戰阿根廷 基亞連尼爭勝告別

意大利隊明晨將以應屆歐洲國家盃盟主身分，在英格蘭溫布萊球場友賽美洲國家盃冠軍阿根廷隊。意軍賽前發布與球衣贊助商PUMA完約前最後一次設計的戰衣，將上演國家隊告別戰的37歲隊長基亞連尼，期望是役能以勝利作結。

新戰衣亮相 方格圖案創先河

與運動品牌PUMA合作近20年的意軍，今年3月宣布合約於明年屆滿，雙方合作設計的最後一件球衣昨日公布。有別於傳統全藍色的設計，新球衣有4個深淺不一的藍色方格圖案，以示球隊曾四奪世界盃冠軍。領口位置則有意大利國旗上紅、白、綠3種顏色，後頸位置亦印上意大利的字樣。

將以新戰衣上演告別戰的意軍隊長基亞連尼，盛傳下季將轉戰美職，但賽前稱只專注為國家隊爭勝，「我只想以勝利作結，沒有這場賽事，我或許在3月於土耳其已決定退出國家隊。當我知道能與阿根廷交手時，我便覺得這是上天的禮物。能與美斯這樣的世界級球星交手，我已準備好享受比賽」。

美斯撐賓施馬奪金球獎

至於阿根廷隊球星美斯賽前接受訪問時，承認今季加盟巴黎聖日耳門（PSG）後適應需時，年初感染新冠病毒後亦超過1個月不能跑步。冀年底領軍稱霸世界盃的他，稱讚皇家馬德里射手賓施馬今季表現出色，認為對方若榮膺金球獎將實至名歸。