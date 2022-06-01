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2022年6月1日星期三
港足新舊主帥友賽交鋒 征大馬遇金判坤倒戈 安達臣首擊拒保守
曹星如左胸骨裂 留港養傷棄出征 6月赴荷告吹 視乎傷勢再規劃
黃澤林法網青年組返勝軌 男雙響頭炮闖16強
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體壇快訊：孫興慜勢獲韓國青龍勳章
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保亞利正式上車 冀延成功之路
意軍約戰阿根廷 基亞連尼爭勝告別
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【明報專訊】（請看附圖）
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