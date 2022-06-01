曹星如左胸骨裂 留港養傷棄出征 6月赴荷告吹 視乎傷勢再規劃

曹星如原定6月初遠赴荷蘭出戰燕豪芬拳擊盃賽，然後6月中旬轉飛希臘比賽，不過他昨透露因左胸骨裂，被迫取消行程，這名34歲港將坦承失望，「我在4月尾已感到胸口痛，但當時沒有在意，繼續忍痛訓練。直到近日求醫，經X光檢驗後才知道是左胸骨裂」。

曹星如續指，自己在訓練時沒有被擊中左胸，醫生亦指有機會是他左手不斷出拳，導致疲勞性骨裂，並要求他整個6月都要好好休息。曹星如要等傷勢痊癒，才會作下一步安排，「我在7月未有任何計劃，且看傷勢如何，以及等拳總看看其他地方有沒有比賽和集訓營」。

新舊港將聚首 數碼藝術創作行善

是次活動的NFT數碼藝術作品和實體畫將在社交平台出售，項目所得收益在扣除成本後，部分會贈予運動員指定的團體及院校。運動員即場為專屬的NFT藝術作品抽出一個幸運號碼，分別送出獎牌、拳套、球衣、釘鞋及出戰奧運的戰衣等珍藏禮品。曹星如選擇將收益捐給兒童癌病基金，他解釋：「我有親戚因癌症離世，亦知道醫療費用高昂，希望可以幫助癌症患者及其家人」。