港足新舊主帥友賽交鋒 征大馬遇金判坤倒戈 安達臣首擊拒保守

馬來西亞vs.香港 港台電視32台 - 晚上21：00直播

港足早前在泰國完成近兩周集訓，其間安排3場閉門熱身賽，包括對泰國球隊春武里、緬甸隊及泰國U23，據報取得一勝兩和。球隊抵達吉隆坡後連日操練，安達臣談及麾下狀態時，重申即使連同本地集訓已復操逾4周，球員仍未回復100%，「若急於催谷球員狀態，會增加受傷風險」。

港足將於亞盃外第3圈D組面對印度隊、阿富汗隊及柬埔寨隊，爭決賽周席位。安達臣認為馬來西亞隊與港足，以及亞盃外同組球隊實力相近，相信今仗是出發印度前最佳考驗，但強調：「我跟球員說出發印度前的備戰賽果並非首要。不少球員經歷疫情停操後，一直未踢過90分鐘比賽，希望明（今）日能看見他們進步。即使落敗，也不用過於在意。」

備戰亞盃外 擺脫前帥風格求變

港足上次對大馬隊為2017年的亞盃外，兩次交手取得一勝一和，包括主場勝2：0，時任主帥正是今仗對手金判坤。當時同組的朝鮮隊也巧合地由安達臣執教，兩鬥大馬均大勝4：1。安達臣認為大馬近年實力提升不少，但賽前不會特別研究對手，只專注讓己隊變強。他更提及過去3任港足主帥，包括金判坤、加利韋特及麥柏倫，均偏好保守踢法，總想把防線縮後，因此他引入主攻踢法盼為港足帶來改變，「不論對手是馬來西亞、朝鮮還是卡塔爾，我們都會沿用相同的比賽風格」。中堅馮慶燁稱主帥期望港將跳出「舒適圈」，已準備好以新踢法示人。香港電台電視除了免費直播這場友賽，下周起亦會直播港足3場亞盃外。

金判坤重遇港將 抽離情感專注爭勝

今仗是金判坤自2017年底離任後首次倒戈。Kim sir今年1月接掌大馬隊，領軍3仗兩勝一負。過去兩度執教港足的他坦言百感交集，會嘗試抽離對香港的情感，「每場比賽對我來說都沒分別，會用同一方法爭勝。我目前只在乎備戰亞盃外，同組主要對手為土庫曼隊，港足實力與他們相近」。他又期望大馬踢出熱血及團結的足球，讓主場球迷自豪。馬來西亞隊將於主場舉行亞盃外E組，同組對手還有巴林隊及孟加拉隊。

東方5將離隊 傑志3球員約滿

另外，港超球隊東方龍獅下月底赴泰國出戰亞協盃J組分組賽，昨宣布5名球員離隊，包括約滿的基頓、艾華頓、艾華度及杜華利，以及因個人理由提前解約的亞歷斯祖。傑志亦宣布3名球員約滿離隊，包括朴俊炯、加維蘭及蘇沙。

（港足消息）