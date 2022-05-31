拿度硬碰佐高域 視終極戰拒留憾 法網激戰逾4小時晉8強 認狀態稍遜

法網單打8強 now638/639台 下午16：50/明晨03：00直播

賽前一盤未失的拿度，昨仗首盤被對手打破清白之身，以局數3：6吞敗。這名13屆盟主隨即還以顏色，連贏6：3、6：2反超盤數。然而艾利亞施米不甘示弱，第4盤早段兩度打破發球局下再贏6：3。過去17年在法網僅三嘗敗績的拿度，決勝局再展現泥地王氣勢，最終以6：3勇挫對手，有驚無險晉級。

傷患困擾 稱生涯正倒數

拿度8強面對衛冕的佐高域，為兩人第59次交手，佐高域往績以30勝佔優。拿度亦承認狀態或未及該名世界一哥，「他來巴黎前先贏下羅馬大師賽，而我來這裏前的情况並不理想。不過法網毫無疑問是我最熱愛的賽場。我唯一可以告訴你們，我一定會非常專注，全力以赴到最後一刻」。

周五踏入36歲的拿度，近年屢受傷患困擾，在法網前亦先後被肋骨骨折及腳患影響備戰。他賽後坦言職業生涯正進入倒數，「每一仗均可能是最後一仗」。他說：「我了解自己的狀况，而且不得不接受。兩周半前，我不肯定能否如常參戰法網。我不知道在這裏的每場比賽，會不會成為我的法網告別戰。」

艾卡拉斯晉級抱怨夜戰

至於拿度的西班牙同鄉、19歲超新星卡路士艾卡拉斯，在16強以6：1、6：4、6：4，直落三盤輕取俄籍球手卡查洛夫，8強與3號種子、德籍星將阿歷山大薩維利夫上演馬德里公開賽決賽翻版。艾卡拉斯稱過去兩輪均被安排在夜間出戰，批評賽程安排不公，「不是說夜戰影響發揮，但當我們至凌晨才完賽，還需時吃晚飯、治療等，令我們的恢復時間較少」。8號種子卡斯柏魯迪則以盤數3：1挫波蘭籍球手侯卡錫，續寫挪威籍球手最佳成績。

女單方面，2017年美網冠軍史堤芬絲16強以6：2、6：0擊敗瑞士的泰希文，將與同為美籍的嘉奧芙爭入4強。