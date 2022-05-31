法兩部長歸咎利迷持假票釀騷亂

【明報專訊】日前的歐聯決賽因大批球迷未能入場，令比賽延遲逾半小時才能開賽，場外一度發生騷亂，法國警方更在場外施放催淚氣體及胡椒噴霧驅趕球迷。法國體育部長及內政部長將騷亂歸咎於英國公民及利物浦球迷企圖持假票進場，並指與皇家馬德里相比，紅軍未有妥善安排球迷。「紅軍」中場堤亞高艾簡達拿的妻子在社交網批評賽會安排不當，並形容這次經歷為一場噩夢。
艾簡達拿妻稱噩夢批賽會失當
法國體育部長奧迪亞卡斯特娜（Amelie Oudea-Castera）接受RTL訪問時，回應有關歐聯決賽場外的騷亂，她將矛頭直指利物浦球迷，表示大約3至4萬人持假票企圖入場，又指與皇馬相比，紅軍未能妥善安排前來巴黎的支持者。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則指在場外被捕約30人，逾半跟英國公民有關，而且售假票的情况已達「工業規模」。
不過，多名紅軍球迷，甚至有職球員及名宿的家屬都中了催淚彈，他們向傳媒投訴受到法國警方暴力鎮壓，又指球場的安全閘出現故障才引起混亂。紅軍中場堤亞高艾簡達拿的妻子祖莉雅在社交網批評賽會安排不當，加上警方向無辜球迷濫用暴力，導致在等候入場時險象環生，並形容這次經歷為一場噩夢。
文尼偕紅軍隊友勝利巡遊
雖然利物浦在歐聯決賽不敵皇家馬德里屈居亞軍，他們昨日仍如期舉行勝利巡遊，向球迷展示英格蘭足總盃及聯賽盃兩項錦標，盛傳季後轉投拜仁慕尼黑的沙迪奧文尼，亦有參與其中。