綠軍睽違12年闖總決 塔圖領軍挫熱火 膺MVP致敬高比拜仁

波士頓塞爾特人昨日在NBA東岸決賽「搶七戰」，作客以100：96險勝邁阿密熱火，以總場數4：3晉級，相隔12年再闖總決賽，將與金州勇士爭冠。此役戴着高比拜仁24號護臂上陣的塔圖，展現出偶像的「黑曼巴精神」並拿下今屆首設的東決最有價值球員（MVP），他在賽後說：「這是我職業生涯到目前為止最重要的一戰，希望能讓他看到。」

塞爾特人甫開賽已展現爭勝決心，眾將首節聯手攻下32分，上半場更一度將領先優勢擴大至15分。熱火在占美畢拿的帶領下急起直追，此子打足48分鐘兼射入全場最高的35分，第四節末段助主隊打出一波11：0的攻勢，將比分追近至96：98。

不過，塞爾特人在塔圖、謝倫布朗和史馬特三位主將皆取得逾20分下，成功守住勝局，以4分之差擊敗熱火，總場數4：3晉級。這也是綠軍自2010年由皮亞斯、雷阿倫和加納特領軍的「三巨頭」年代後，首次亮相總決賽。

護臂球鞋致意 傳承黑曼巴精神

塔圖在東岸決賽生死戰交出「雙雙」26分及10籃板，而他在整個系列賽亦平均貢獻25分、8.3籃板及5.6助攻。這名綠軍後衛獲選為東決MVP，他直言感到榮幸，並指能夠帶領球隊打入總決賽是美夢成真，「當我在高中的時候，總想像這樣的時刻。很高興能夠贏得這個以布特命名的獎項，我要帶回家給我的兒子看看」。

眾所周知，塔圖視高比拜仁為偶像，後者在2020年1月空難離世前，曾與塔圖一起訓練，提攜後輩。塔圖今仗戴着紫金色和印上24號的高比拜仁護臂，並穿上「黑曼巴」球鞋，渴望偶像的精神與自己同在，他在賽後說：「拜仁是我最喜愛的球員，這是我職業生涯最關鍵一仗，我希望以護臂和球鞋向他致敬，跟他分享這一刻。」

荷霍特破宿命 征戰15季首闖總決

塞爾特人在東岸決賽擊敗熱火，也意味着陣中征戰聯盟15季的荷霍特打破魔咒，經過141場季後賽後終能出戰總決賽，他在賽後難掩激動並跪地大叫，久久未能平復情緒。這名35歲老將過去三度打入東岸決賽，分別為2015年效力阿特蘭大鷹隊，以及2017和18年的塞爾特人，惟最終全部鎩羽而歸。