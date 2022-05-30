體壇快訊：港女團重劍世盃名列第9

陳芷澄比洞賽無緣8強

女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）比洞賽昨晨續於拉斯維加斯上演，香港唯一的職業球手陳芷澄在16強鬥英籍的Jodi Ewart Shadoff。她在前7洞領先下未能把握機會，在剩餘3洞下已輸4洞，最終反勝為敗，無緣8強。

熱火兩將搶七勢傷缺

邁阿密熱火今早於NBA東岸決賽「搶七」戰惡鬥「綠軍」波士頓塞爾特人，後場雙星泰萊希路和盧利因傷上陣成疑。而熱火因板凳球員在第6戰違反規例，被聯盟罰款2.5萬美元（約19.6萬港元）。

蘭歷克離任曼聯顧問

曼聯昨晚宣布，63歲看守領隊蘭歷克將提前離隊，不會按照原訂合約轉任球會顧問，以專注奧地利隊主帥職務。這名德國籍教頭在上月落實接掌該隊，本港時間周六將首度領軍征戰歐洲國家聯賽A1組，作客克羅地亞隊。

F1雙雄籲提高預算帽

世界一級方程式賽車（F1）摩納哥站昨受天雨影響延遲開賽，賽前多隊與賽會在場外掀風雲。今季大勇的法拉利車隊表示，通脹等因素影響難將開支限於1.4億美元下，賽會及國際汽聯應調高「預算帽」。紅牛車隊亦稱擔心違例，或要因削減開支而棄戰部分分站。