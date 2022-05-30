利物浦一周失兩冠 高普信捲土重來 巡遊賀本土盃賽雙冠 傳文尼道別勢投拜仁

高普連同此前執教多蒙特，累計4次打入歐聯決賽，除2018/19球季擊敗熱刺，其餘3屆均屈居亞軍，與意籍名帥納比並列在歐聯決賽落敗最多的主帥。高普大方恭賀皇馬奪冠，「這是一場勢均力敵的比賽，皇馬踢得更好，值得奪冠，我們亦有很多機會，至少有3次入球良機，仍不足夠贏得比賽」。

謝拉特不滿沙拿文尼鬧離隊

利物浦全場多達24次射門，但繼英格蘭聯賽盃及足總盃後，今季3場盃賽決賽都未能入球。紅軍今季踢了多達63場比賽，從衝擊四冠王變只得本土盃賽兩冠，惟高普深信下季捲土重來，「我們在英超只差1分，歐聯又只是一球之差，說明問題不在球隊。2018年，我們表現出色也未能奪冠，但我確信下季會捲土重來」。他更自信地說：「明年決賽地點在哪？伊斯坦布爾嗎？記得預訂酒店！」

紅軍主將沙迪奧文尼盛傳今夏轉投拜仁慕尼黑，今仗或演告別戰。他賽後未回應傳聞，僅稱感謝高普與球迷，又祝願紅軍續取得成功。德媒稱，他已向紅軍隊友道別，準備轉戰德甲。執教阿士東維拉的利物浦名宿謝拉特，對穆罕默德沙拿及文尼先後被指萌生去意感不解，「當你知道利物浦季尾具備競爭力，為何還會想離開？」

阿諾特淪罪人 嘆遭皇馬牽制

阿歷山大阿諾特昨仗走漏皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，間接成為輸波罪人。他談及這個失球時說：「我們是一支壓迫型球隊，這踢法一直行之有效，但對手今仗在遠柱把握一次機會。他們對保住勝局非常有心得，這令我們難以扭轉形勢。」左閘安德魯羅拔臣承認紅軍表現發揮未盡如人意，賽後只得沮喪，「上半場我們控制戰局，但下半場早段稍微脫腳，就被對方乘機搶回主動」。

利物浦一周兩次經歷失冠之痛，但今晨如常舉行巡遊，慶祝今季贏得英格蘭聯賽盃及足總盃冠軍。勝利巡遊全程約14.5公里，其間經過利物浦市內多處。英國廣播公司稱，即使巡遊與歐聯決賽飲恨相隔不足24小時，當地警方仍預計會有大量球迷聚集。