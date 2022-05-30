歐協稱利迷持假票 釀衝突延半小時開賽

警拘86人 施胡椒噴霧波及婦孺

高普麥迪比家人入場受阻

歐洲足協稱同情受影響球迷，會跟法國警方及法國足總調查此事。利物浦隊巴因交通擠塞，較皇家馬德里遲到場，再因球迷入場受阻而兩度進場熱身，延遲36分鐘才開賽。紅軍就利迷遭遇發聲明，表示對入場安排及安全問題非常失望，要求展開調查，「這是歐洲球壇最偉大的比賽，球迷不應遇到這種事情」。法國警方稱，衝突中有86人被捕，174人遭胡椒噴霧噴中不適。

受影響的還包括祖爾麥迪比哥哥Marvin及其懷孕妻子，據悉二人吸入催淚氣體，需向附近的餐廳求助。Marvin接受德國天空體育訪問怒斥賽會安排，「當地警方在充滿小朋友和無辜球迷的地方使用催淚氣體，是極危險的行為」。紅軍領隊高普亦稱：「我未能與家人聯絡，但我知他們進場時有麻煩。我不清楚原因，只知道有不愉快的場面出現」。左閘安德魯羅拔臣亦透露有朋友被指門票為「假飛」而無法入場。

今屆決賽原定在俄羅斯聖彼得堡球場舉行，但因俄國入侵烏克蘭，遭歐洲足協褫奪主辦權，2月底落實移師法國國家體育場。球場位於巴黎市北聖但尼（Saint-Denis），將舉辦2024年巴黎奧運田徑、七人欖球及部分殘奧項目，有外媒表示衝突勢為東道主帶來辦奧質疑聲。