皇馬挫紅軍 歐聯14冠 雲尼斯奧斯一箭定江山 高圖爾斯破紀錄撲救挽尊重

利物浦昨除有穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克重返正選，中場法賓奴及堤亞高艾簡達拿均趕及傷癒「擔正」；皇馬則有中堅阿拉巴養傷一個月後復出，但面對急攻的「紅軍」大部分時間捱打。總計皇馬全場攻門次數只有4次，與紅軍的24次相距甚遠，卻憑雲尼斯奧斯祖利亞在59分鐘，接應費達歷高華維迪右路傳送射入，以1：0險勝，繼2018年後再在歐聯決賽挫紅軍，安察洛堤成為首個率領兩支球隊（皇馬和AC米蘭）兩度揚威歐聯的主帥。

安察洛堤4冠寫歷史 「最難的決賽」

安察洛堤賽前已成為首個囊括歐洲五大聯賽冠軍的教頭，62歲的他認為此役是其最艱難的一次歐聯決賽，他說：「季初沒有人認為皇馬今季能奪冠，很高興我回來首季即完成一個精彩的球季。球隊士氣一直很好，即使決賽遇到困境都沒有退縮，球員的專注和經驗成為取勝關鍵，擊敗了一支沒怎麼輸過的球隊。」

亨利撐奪金球 賓施馬：拭目以待

安察洛堤又大讚賓施馬「就是當今最佳球員」，法國隊名宿亨利更笑稱：「金球獎已結束投票，賓施馬已當選。」34歲的賓施馬說：「我當然有想及金球獎，我已為皇馬竭盡所能，之後的事拭目以待好了。無論如何，我為今季所做的事感到自豪。」他的15個歐聯入球中，有10個來自淘汰賽，亦以27球榮膺西甲最佳射手，12次助攻同樣無出其右。他昨仗上半場如沒被判越位在先，已成為首名入球者。皇馬有9名球員贏得第5次歐聯冠軍，分別是賓施馬、馬些路、加里夫巴利、莫迪歷、卡斯米路、卻奧斯、艾斯高、拿祖費南迪斯及丹尼爾卡華積，追平皇馬前隊友、現效力曼聯的基斯坦奴朗拿度（C朗）。

高圖爾斯：英格蘭對我欠尊重

皮里斯忘麥巴比續斟新兵

安察洛堤亦稱讚全場有9次撲救、當選決賽最佳球員的門將泰拔高圖爾斯，這名30歲比利時國腳今季歐聯表現出色，先後在淘汰賽階段助皇馬挫巴黎聖日耳門（PSG）、前東家車路士、曼城及紅軍，他說：「我認為自己在英格蘭沒有得到足夠尊重，即使贏過英超冠軍，在皇馬也曾有表現出色的一季，但仍不獲認可，還是有很多批評。甚至賽前在網上仍看到很多人說我將被羞辱。好的，我今日展示實力證明了自己，為付出的努力贏回尊重。」

此外，皇馬會長皮里斯堅稱，已忘記上周拒絕來投的PSG前鋒基利安麥巴比，「皇馬擁有一個完美的球季，現在只有皇馬派對，麥巴比的事已被遺忘。我們將會一如以往，繼續搜羅世上最佳的球員」。