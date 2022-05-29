張紹衡跨越欄關信自己 偶像鼓勵悟成功三部曲 挾世青歷史追趕世界

少年賽失利學懂放下輸贏

張紹衡自小好動，幼時因喜歡飛翔的感覺而學跳遠，後來在電視看到跨欄紀錄片，覺得「很有型」。初學難免跌碰，但他仍愛上跨欄，「跨欄比跳遠更刺激，身邊有人競爭，而且每過一個欄，就像跨越難關」。在田徑場上，張紹衡絕非一帆風順，他在2019年的亞少賽失利及全國青年運動會失利，一度信心受挫，後來慢慢放下勝負心，「輸贏只是指標，就算贏不到冠軍，但跑出個人最佳成績（PB），已贏了之前的自己」。

疫下說服父母放行 參賽兼向佐亞偷師

新冠疫情令各地賽事取消或延期，打亂不少新星的成長路。張紹衡去年考畢文憑試，趕及達標出戰世青賽，但花了兩個多星期才說服家人放行。然而難得的機會，也讓張紹衡感到壓力，「教練放低香港的事務陪我到肯尼亞，我最怕第一個欄就被絆倒」。他賽前目標是累積跑到30秒（連同打入準決賽），終殺入決賽再以13.53秒收穫第7，三度刷新香港分齡紀錄。

對於張紹衡而言，最大得着是見到偶像佐亞，趁機從這名U20世界紀錄保持者身上偷師，「可能外國人基因比亞洲人好，但即使我的先天條件或較輸蝕，仍可靠後天努力彌補。我們要知道自己的缺點和別人的優點，然後縮窄差距」。張紹衡笑言，佐亞亦留意到自己，知道自己三破個人最佳（PB）後送上鼓勵，「他告訴我，做任何事都要相信自己，這是成功的第一步。我認為第一步是相信自己，但第二步是質疑自己，朝正確的方向做到最好」。

盼突破自己 短期目標跑入13秒

放眼亞運入場券 轉全職不忘學業

比起美國隊的馬列（Aries Merritt）在2012年跑出的12.80秒世界紀錄，或是中國「欄王」劉翔在2006年做出的12.88秒亞洲紀錄，張紹衡承認香港水平有一大截距離，但他盼逐步縮窄差距，短期目標跑入13秒，打破陳仲泓在2018年寫下13.74秒香港紀錄，「這會是我接觸世界的第一步，假如連香港最高水平也達不到，遑論在國際賽爭佳績」。

原定9月舉行的杭州亞運因疫情延期，20歲的張紹衡盼未來一年努力衝擊入場券。雖然陳仲泓在去年東京奧運後淡出賽場，但張宏峰、梅政揚、王珞僖等仍當打，這名「小欄王」今日會與王珞僖在港出戰田徑系列賽，亦期待將來跟多個師兄競爭。不過，今年轉任全職運動員的張紹衡沒打算放棄學業，「我的讀書成績不是很好，但希望發展運動的同時，可以繼續學業，並非每日只得練習」。

文：許嘉明、圖：楊柏賢