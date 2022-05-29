體壇快訊：杜婉筠刷新女子鐵餅港績

【明報專訊】港隊「女力士」杜婉筠（圖）昨於香港田徑系列賽三，以44.20米稱霸女子鐵餅公開賽，更改寫自己在本月中寫下的42.75米香港紀錄。小將周凱揚亦於男子800米跑出1分58.63秒，打破U18香港紀錄，而賈慧妍以5.77米創下女子跳遠U18香港紀錄。
陳善鈺李嘉兒國際賽下馬
港隊前天起於埃及出戰艾爾古納壁球國際賽，先有陳善鈺於女單以直落3局不敵比利時隊球手，但李嘉兒以局數3：2險勝法國隊對手晉級。李嘉兒昨晚在女單次圈出戰6號種子、英國隊的佩莉，終直落3局敗予對手，無緣16強。
F1飾物豁免令延至6月底
世界一級方程式賽車（F1）新季以安全為由禁止車手佩戴金屬飾物，引起平治「黑帝」咸美頓等多人不滿，他更稱難以移除鼻環要求寬限，賽會隨後宣布豁免令延至6月底。而法拉利的陸奇尼昨在排位賽主場搶得頭位，他在上季同一站獲頭位，但因戰車問題未能上場，今晚力求扭轉厄運。
陳浩源迪拜賽鬥宿敵爭金
世界排名第2的輪椅羽毛球手陳浩源，昨於迪拜國際賽男單WH2組4強，以局數21：14及21：9大炒馬來西亞隊球手，復賽第2站終打入決賽。東京殘奧冠軍梶原大暉與韓國隊的金正俊合演殘奧決賽翻版，最終這名日本隊星將再贏一仗，將與陳浩源爭金。