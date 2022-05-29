佐高域拿度法網闖16強

世界一哥佐高域與「泥地王」拿度，昨於法國網球公開賽分途以直落3盤取勝過關，距在8強相遇各自只差一勝。拿度將與叔叔東尼執教的加籍新星艾利亞施米對碰，他表明不介意對方在場邊督師。而世界一姐施維雅達昨再過一關，將在女單16強對陣中國新星鄭欽文，後者領先下因對手退賽而晉級。

拿度將遇叔叔徒弟

若過關勢惡鬥佐高域

5號種子拿度以盤數6：3、6：2及6：4，輕取26號種子、荷蘭籍的沙斯曹，打入男單16強，今鬥9號種子、加籍的艾利亞施米。拿度本周五踏入36歲，艾利亞施米只有21歲，背後更是由自己的叔叔東尼執教，這名西班牙名將被追問感受時說：「他是的我叔叔，肯定不會想我輸，但他作為教練也很專業。我不介意他會否在場督師，這絕對稱不上是一個問題。」

外界期待拿度再進一步，8強與佐高域合演天王對決。佐高域昨以盤數6：3、6：3及6：2，大勝斯洛文尼亞籍的比特尼，將與阿根廷籍的舒華斯文爭晉級。另一西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，以直落3盤掃走美籍的史巴斯坦哥達，將鬥俄籍的卡查洛夫爭入8強。

對手傷退 鄭欽文晉女單16強

女單方面，世界一姐、波蘭籍的施維雅達以直落兩盤輕取黑山籍的高雲歷，躋身16強。中國的19歲小將鄭欽文則在首盤先贏6：0，次盤領先細分3：0時，法籍對手歌妮因傷退賽。