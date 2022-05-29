卡雲尼別紅魔勢返意 無緣歐聯難增兵 坦夏格斟迪莊紐尼斯受阻

卡雲尼加盟曼聯兩季上陣59場入19球，是球隊上季英超及歐霸盃亞軍的功臣之一，他是繼中場尼曼查馬迪及後備門將李爾格爾後，第3名落實今夏離隊的「魔兵」。這名烏拉圭隊老將離別在即，接受球會官網訪問感謝支持，「曼聯球迷自我加盟以來表達極大尊重，認同我的付出及努力，讓我可以帶着美好的回憶離開」。基斯坦奴朗拿度（C朗）今季回巢，卡雲尼讓出7號球衣，改穿21號，亦受傷患困擾僅上陣20場入2球，早已傳出將於完季後離隊。他為今季未能延續表現感遺憾，自覺可貢獻更多。卡雲尼離魔後除了傳出轉戰西甲，多支意甲隊包括前東家拿玻里，以及沙蘭力坦拿均有意招手。

多支意甲隊向卡雲尼招手

曼聯下季由新帥坦夏格接手，但增兵過程處處碰壁，據報巴塞隆拿中場法蘭基迪莊因不願下季未能參加歐聯而拒絕入魔，但坦夏格仍在游說這名曾在阿積士共事的舊部，許諾「一季後就可重返歐聯」。體育傳媒《The Athletic》報道，曼聯已跟賓菲加談判羅致達雲紐尼斯，據報由金牌經理人佐治文迪斯處理這名22歲烏拉圭射手的轉會，轉會費至少8000萬歐元（約6.73億港元），但這名卡雲尼後輩早前亦傳不願加盟未能出戰歐聯的球隊，同時不乏其他歐洲列強問津，因而對入魔有猶豫。

熱刺勢簽比列錫科士打

多支倫敦球隊亦有動作，熱刺取得下季歐聯資格後，據報除了領隊干地下季續留隊領軍，國際米蘭翼鋒比列錫亦勢將加盟簽約兩年。這名33歲克羅地亞國腳有望相隔一季再跟干地合作，成為修咸頓門將費沙科士打後第2名熱刺新兵；韋斯咸則宣布有10名球員將於下月底約滿離隊，包括效力18季掛靴的麥克盧保，以及烏克蘭國腳耶莫蘭高等。

車路士最快周一完成易主

艾巴發聲明道別 基金會助烏國人

而車路士昨發聲明證實，已跟以美籍商人保亞利為首的財團達成收購協議，最快在當地時間周一正式完成易主。

車路士俄籍前班主艾巴莫域亦發聲明告別，欣喜經過3個月賣盤終取得圓滿結果，祝願「藍戰士」在球場內外繼續成功，「自從我20年前來到車路士，逐步見證成就，能夠成為球會一分子，是我一生榮幸」。他又稱將有數以百萬計的烏克蘭人民受惠於正設立的新慈善基金會。