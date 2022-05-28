體壇快訊：張家朗入選福布斯亞洲精英榜

大連人遞補身分重返中超

重慶兩江競技（又稱重慶隊）日前宣布退出中超。《北京青年報》報道，賽會已確定原降至中甲的大連人遞補參賽，將前往海口賽區參與首階段賽事。大連人去年在中超護級組排尾二，並在升降附加賽不敵成都蓉城，原定須降班。

飛燕諾球迷騷亂 警拘72人

飛燕諾日前在歐洲協會聯賽決賽不敵羅馬飲恨後，球隊所在地荷蘭鹿特丹市內接連發生騷亂，有球迷向防暴警員投放煙花、石頭、玻璃等物品，造成至少兩名警員受傷。當地警方至今拘捕72人，並稱將翻查視像監察系統，不排除有更多人被捕。

PSG 7月強陣赴日踢友賽

巴黎聖日耳門（PSG）昨宣布7月將東征日本，其間與川崎前鋒、浦和紅鑽及大阪飛腳進行季前熱身賽，球星基利安麥巴比、美斯、尼馬等勢領銜壓陣。此外，曾征戰意甲7季的日本前國腳森本貴幸，昨落實轉戰台灣企業甲級聯賽球隊台中FUTURO。

F1前總裁非法持械受查

世界一級方程式（F1）前總裁埃克萊斯通，據報昨於巴西準備飛往瑞士前，被檢出非法攜帶槍械登機，被當地警方扣留調查，但未有被捕。另外，F1摩納哥站昨展開練習賽，於家鄉出戰的法拉利車手陸奇尼（圖）以1分14.531秒在首節做出最快圈速。