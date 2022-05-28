利迷打對台 杰寧盼紅軍復仇膺三冠王

同具心理學專業 信愛隊賽前做足心理輔導

杰寧過去除了不時朝聖晏菲路球場，4年前亦曾跟一班朋友到基輔看歐聯決賽，利物浦雖不敵皇馬飲恨，她仍難忘當屆決賽氣氛，「雖然輸波但都是開心旅程，賽前就像世界盃般嘉年華氣氛，足球變成語言，在一個城市聯繫不同地方的利迷」。她提及這東歐國家現受俄羅斯入侵，回想也感婉惜，「會諗起當年關照我們的居民、曾經玩歐聯遊戲的街道，現在又變成點」。她透露當年有烏克蘭居民開群組安排住所招待兩隊球迷，群組現變成其他國家球迷伸出援手，讓她看到人與人之間守望相助。

杰寧在大學主修心理學，去年讀畢輔導學碩士，現時除了幕前主持工作，亦已成為專業心理輔導師，漸從事更多心理輔導工作，又以客席身分教授心理學，她透露與臨牀心理學家、皇馬香港球迷會會長June也交流過意見。她認為利物浦在賽前的心理準備工夫，將成爭勝本錢，「高普每逢開會後都會給球員沉思一段時間，令球員比賽時更清楚執行指令。早前足總盃互射12碼，球員也有5分鐘自我調整心態。就如我做主持事前準備很重要，要達至最佳狀態，就是需要完全做足準備」。