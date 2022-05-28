由零開始 女忠粉撐起皇馬港球迷會 創會數年辦活動不望回報 心理學專長分析信艦隊捧盃

文：余瑋、圖：朱安妮

場地提供：香港西甲足球學校

香港不乏歐洲球會的球迷會，歷來贏得最多歐聯冠軍的皇馬，其香港球迷會原來5年前才成立，發起人是June。她起初因奧雲和基斯坦奴朗拿度（C朗）而支持皇馬，即使偶像先後離隊，仍繼續追捧這支西甲班霸，包括3次赴皇馬主場班拿貝球場朝聖，亦曾3次現場見證有皇馬的歐聯決賽。皇馬兩年前招募全球球迷片段，June成唯一入選港人，片段在皇馬各社交平台發布。

June於2017年回流香港前在美國升學及工作，曾多次參與紐約的皇馬球迷會睇波活動，感覺氣氛很好，回港後想再參與，發現當年在港有巴塞隆拿、馬德里體育會和華倫西亞的香港球迷會，卻沒有皇馬，「當年有居港西班牙人曾開皇馬球迷會，但只舉辦與同鄉睇波的活動，後來他們已回鄉」。她在2017年4月成立「皇家馬德里香港球迷會」，一邊發電郵查詢球會，一邊認識海外球迷會成員，甚至向「死敵」巴塞及馬體會的本港球迷會幹事「取經」，經過3年零8個月終獲官方認證，「皇馬要求詳列過去舉辦過什麼活動、提交年報審核，更要我到馬德里會面。其後雖受疫情影響進度，但總算在2020年12月獲批成為香港的皇馬官方球迷會」。

因奧雲C朗成球迷 3次見證愛隊歐聯決賽

美睇波氣氛燃起組織夢 與幹事親力親為

球迷會人手所限未有大肆宣傳，至今僅有120名官方會員，大小活動均由June與數名幹事親力親為，除了睇波活動，亦曾安排名宿卡路士訪港時與球迷見面，疫情期間試過拍片介紹皇馬官方產品，以及以網上會議形式睇波，她笑言「球迷會工作已成嗜好之一」，還不忘跟其他西甲球迷會交流，「起初由西甲賽會香港代表艾度亞牽頭，認識到其他西甲球迷會成員，雖然球會比賽時對立，不過在港幾間西甲球迷會都多交流，我們試過和巴塞球迷會合辦睇西甲打吡活動，又不時一齊踢波」。

June笑言會長一職其實是「豬頭骨」，「由設計會員卡和海報、製作活動表格、回覆皇馬電郵和球迷查詢、申請銀行戶口和註冊社團，都由我和幹事負責。不過成為皇馬會長後，都有些身分認同，現在身邊無人質疑我唔熟足球，其實在紐約、布魯克林和佛羅里達，還有菲律賓的皇馬球迷會都是由女性出任會長」。

讚肥安令麾下獲信心堅韌力克服逆境

June常從心理學角度撰文分析足球，皇馬今屆歐聯由16強到4強3次至少落後兩球下逆轉晉級，她認為再執掌皇馬的「肥安」安察洛堤功不可沒，「他令球員得到信心和強大的心理堅韌力（mental toughness），相信自己能力和球隊可克服逆境波。如4強反勝曼城的功臣洛迪高高斯，賽後稱即使後備入替時已自覺可創造歷史，莫迪歷亦說過放棄不是一種選擇」。

（歐聯話題）