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2022年5月28日星期六
巴黎上演歐聯紅白大戰 紅軍冀破宿命 皇馬誓延韌力
傳今夏投拜仁 文尼或演紅軍告別戰
誓阻紅軍看齊舊會 肥安:爭冠額外動力
勇士西岸封王 居里劍指總冠軍
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利迷打對台 杰寧盼紅軍復仇膺三冠王
19歲中國小將法網爆冷挫夏納
體壇快訊：張家朗入選福布斯亞洲精英榜
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【明報專訊】（請看附圖）
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