巴黎上演歐聯紅白大戰 紅軍冀破宿命 皇馬誓延韌力

利物浦vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

必須強調，不該基於一次捧大盃的機會，便夸夸其談什麼成功之道，否則好聽叫跟紅頂白，難聽則乃廢物思維。成功二字宜少用慎用，尤其加諸皇馬身上。講過西甲受疫情打擊，愈趨塘水滾塘魚。皇馬儘管能食老本，卻也得睇「西超」其餘兩隊的面色，要靠對方的失敗和自爆去襯托出所謂成功。今屆歐聯晉級之路堪為四年前翻版，當時沙維一句既屬葡萄又合實情的指出「（所有對手）似被詛咒」，然後才補充謂「皇馬有此勝利基因」。

政策變調 皇馬新星藉機上位

沒錯，真要說皇馬可取之處，大抵為不輕言放棄的韌力。最佳例子乃四強次回合，曼城的基亞利殊兩腳必入波，一球文迪護空門，一球門將神救，吊住條命始有接着絕境逢生故事。不過，如斯險境其實同時反映安察洛堤難稱戰術大師，至少絕非傳統意義的戰術大師，皆因一系列換人使均勢淪劣勢，先失守更直接關乎洛迪高回防不力。開宗明義守備需要紀律、進攻側重自由發揮，最緊要踢得舒服，肥安就是這樣的教頭，論機動走位入楔固然遠遜哥迪奧拿或高普的複雜細緻，亦曾跟習慣追求精密鋪排講清講楚的德國波不歡而散。

察看目前皇馬球員的踢法及表現，全依循肥安上任前的常規及升降軌。唯一不確定的為洛迪高，自右翼搶點直插前柱叩關的掌握，究竟屬天生觸覺抑或經肥安調教無從得知，肯定的乃今仗仍有望後備做英雄——若然並非正選的話。他與雲尼斯奧斯等好幾個新秀上位，正正得益於皇馬吸星力減弱，高層願意（或被迫）耐心育成。然而有位可上，倒過來又引證「後艦隊年代」的敗筆，最高價收購的夏薩特及Jovic俱一無是處。

眼光獨到 紅軍人腳精良戰術佳

反觀利物浦在轉會市場幾乎嘢嘢中，是眼光、是運氣，也是高普練兵功力。說來相當符合人性的是，基輔之役沒有促成勝方皇馬進步，僅見到負方紅軍精益求精。單計兵源質量比併便明顯逆轉，莫講當晚做低沙拿的沙治奧拉莫斯已離隊，就算沙拿再出事，高普的鋒線選項也變得大把在手。中場堤亞高與法賓奴確認隨行，有多重要，不贅。教練團一直維持穩定，同樣令紅軍贏在起跑線。

格外想提死球進襲，倘主帥換個不停，很難花時間鑽研。小故事乃兵敗基輔後的夏天，高普立即跟兩名副帥着手重整原列英超中游的死球威脅，按其說法是針對每個對手均擬定特別套路，詳情足夠獨立開篇，簡言之為三四五六人拉出預定空位，踢球者只管傳送到該空位，預定接應者（首選當然屬VVD）先發制人搶佔空位，得咗。由此可見高普除了激勵麾下鬥心的老粗一面，背後尚不乏刻苦用心，以及心細如塵的日耳曼智慧。

無疑四年前及對照今屆的經歷，理論上將讓皇馬心理佔優，宿命有時候真的沒邏輯可言。那就給利迷再說多一點好的吧。四十一年前的巴黎，紅軍第三度登上歐洲之巔，剛好是在決賽力挫皇馬。利申，柏高保持中立的啊！

■蘇柏高