摩連奴領羅馬奪首屆歐協聯 達成歐戰大滿貫 5冠平紀錄許諾留隊

賽事於阿爾巴尼亞首都地拉那舉行，自1990/91球季歐協盃（歐霸前身）後再闖歐戰決賽的羅馬，開賽17分鐘有米希達利恩傷出，但32分鐘由辛尼奧路接應基安盧卡文仙尼長傳，門前快腳挑過敵軍門將射入領先。飛燕諾傾力反撲，杜維爾馬拉西亞於50分鐘禁區外施冷箭，被魯爾柏迪斯奧飛撲後中柱彈出。「首都狼」保住勝局至完場，贏得隊史首項由歐洲足協主辦的賽事冠軍。

辛尼奧路奠勝 領軍挫飛燕諾首揚威歐戰

摩連奴與意籍名帥查柏東尼睇齊，成為史上第2名歐戰五冠教頭，亦是首名帶領4支不同球隊在歐洲賽捧盃的教練。他說道：「除了為曼聯贏下歐霸以外，帶領波圖、國際米蘭及羅馬奪冠都是非常特別的。這次奪冠不單會留在羅馬的歷史，亦是我的歷史。」

向來野心大的摩帥，向傳媒確定來季不會離隊，強調現階段只希望繼續帶領羅馬進步，「我會留在這裏，毫無疑問。我們的班主已為來季摩拳擦掌，在專業人員的協助下，我們有着更強大的計劃。我現在感覺像羅馬球迷，這或許是我對待工作的方式，我對執教過的球會都充滿歸屬感，因我們都曾共同進退」。

史摩寧膺決賽最佳 「最激動一次」

羅馬昨派出基斯史摩寧及譚美阿巴謙兩名前英超球員，曾在曼聯與摩連奴共事的史摩寧，昨更獲選決賽最佳球員。他稱自己與球會闊別冠軍多時，奪冠為職業生涯最激動的一次，「所有人都奮戰到底，甚至比部署縮得更後。我加入球隊時，球會已很多年未捧盃，我們都知道這個冠軍的意義」。

不過，亦有英國球評質疑摩帥是次奪冠不足以證明實力，曾效力車路士、熱刺等球會的積遜根迪認為，歐協聯非頂級賽事，堅信摩連奴的時代經已完結，「他不是精英，這更不是屬於精英的賽事，這只是歐洲版的英格蘭聯賽錦標（EFL Trophy）」。