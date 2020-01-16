拿度法網過關 大滿貫300勝 懶理紀錄 欣喜大勝省體力

「泥地王」拿度昨於男單次圈遇上東道主球手莫廷，輕鬆以盤數6：3、6：1及6：4大勝，打入男單32強，亦在大滿貫賽事收穫第300勝，將與荷蘭籍的沙斯曹爭入16強。「瑞士天王」費達拿於大滿貫累積369勝，世界一哥佐高域亦有325勝，下周五步入36歲的拿度成為男子球手第3人，但他表示不會理會數字，只會專注爭勝。早前受傷患困擾的他說：「能夠以直落3盤取勝，對我而言比一切都重要，希望之後可繼續改善。」

佐高域艾卡拉斯次圈齊捷

塞爾維亞籍球星佐高域亦以直落3盤，在男單次圈輕取斯洛伐克籍球手，今與斯洛文尼亞的比特尼爭晉級。本月初才滿19歲的西班牙超新星卡路士艾卡拉斯，則苦戰至決勝盤以6：4擊敗同胞雲路拉斯，將與美籍對手史巴斯坦哥達爭入16強。

8號種子彼絲高娃負外卡球手出局

女單方面，8號種子、捷克籍的彼絲高娃成另一提早出局的星將。她於次圈面對持外卡參賽的東道主祖安，意外地以直落兩盤2：6敗陣。祖安世界排名只有227位，將與羅馬尼亞籍的貝古合演32強。