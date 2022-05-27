賓施馬捨己歐聯爭霸 沙拿圖挫皇馬雪恥 稱紅軍為先否認貪功

賓施馬效力皇家馬德里首9季，大抵是活在基斯坦奴朗拿度（C朗）的影子，近4個「後C朗年代」球季擔大旗，但不變的是無私之心。

2009年夏天，這個21歲小伙子由里昂來到皇馬，與首奪金球獎的C朗成為隊友。兩人合作攻堅9年，賓施馬各項賽事入121球，與入450球的C朗相距甚遠。賓施馬說：「在那個年代，C朗就是年輕球員的偶像。我都是因為他而看足球，比賽時會嘗試模仿他的踢法。他總是獨一無二，我景仰他。」

為C朗改踢法 讚攻門意識強

賓施馬沒透露的是，C朗當時有47個入球來自他的助攻，亦是「銀河艦隊」中最多。賓施馬說：「我在里昂時有一套攻門方法，與C朗做隊友後要改變踢法，為他而戰。他入球可比我多兩至三倍，所以我必須適應，為他提供更多傳送，我倆在場上是心靈相通的。」賓施馬甚至為C朗被指「獨食」而護航，「他往往控球後推進太快，隊友難以追貼。他的攻門意識很強，卻又突然間可為我鋪橋搭路」。

入球助攻激增 膺神射手劍指金球獎

C朗於2018年轉會祖雲達斯，賓施馬成為繼承者，該季西甲季初一場比賽，首席劊子手沙治奧拉莫斯將操刀12碼責任交予賓施馬。拉莫斯說：「他是主射12碼第2人選，必須自私一點。」該季執教皇馬的蘇拿利也說：「賓施馬總愛為隊友穿針引線和製造空位，令周圍的人表現得更好。」

賓施馬該季入30球，是效力皇馬首10季第2多的一季，今季入球驟增至44個，27個西甲入球令他當選神射手，歐聯15次建功暫無出其右，並在這兩項大賽交出12次和2次助攻，難怪英國廣播公司（BBC）昨報道，若他第5次贏得歐聯冠軍，勢可首奪金球獎。

若皇家馬德里鋒將賓施馬的無私儼如天使，利物浦球星穆罕默德沙拿的自私程度可能就是魔鬼，甚至被「紅軍」名宿桑拿士斥責貪心，惟這「埃及美斯」自覺前鋒「獨食」不是問題，「最重要的是以球隊為先」。

與文尼競爭 盼成最佳前鋒

利物浦於2019年8月在英超作客般尼期間，沙拿曾故意不傳中予無人看管的沙迪奧文尼，窄位勉強施射卻失敗。沙拿賽後首次被批評獨食，往後也不時成為焦點，桑拿士曾狠批道：「我從未見過像沙拿般自私的球員，他任何角度都選擇射門，令隊友十分沮喪。」英格蘭隊名宿舒利亞卻有點保留，「請說出一個不自私的前鋒。C朗、美斯、沙拿和哈利卡尼等，哪個不是這樣？」

屢遭抨擊的沙拿說：「我和文尼比賽時都可以自私，這或者與我倆都在不斷競爭，爭取成為隊中最佳前鋒有關，但最重要的是以球隊為先。我們都是專業球員，也會為對方助攻。」沙拿今季與熱刺的孫興慜以23球並列神射手，13次助攻也名列前茅，其中文尼三度得益。

稱下季續留效 文尼決賽後定去向

沙拿與紅軍的合約只餘1年，雙方仍未就續約達成協議，他昨說：「我肯定下季會續為球隊披甲，但現在我不能聚焦合約上。我一點也不想自私，只記掛着球隊，我們要再成為歐洲冠軍。」他又提及在2018年決賽傷出，紅軍終負皇馬，認為該役「已成為今次爭奪歐聯的動力」。

同樣餘1年合約的文尼表示，會在歐聯決賽後決定去向。他傳獲拜仁慕尼黑垂青，下季取代勢離隊的箭頭羅拔利雲度夫斯基。領隊高普堅稱歐聯決賽戰果不會影響麾下前途，但此際非討論球員合約的適當時候。