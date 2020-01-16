美籃球人口回升 推國際化奏效 NBA最佳陣容寫年輕紀錄

文：TD

在全球發達國家共同面臨少子化問題的時代，未來勞動人口下降的比率一直惹人關注，美國出生率近年亦不斷下降，但與籃球人口成反比。根據美國運動器材協會的統計，人口總數約3.3億的美國，由2006年開始統計起，籃球參與人口一直在2200萬以上，至2016年起逐步回升，去年最新數字更寫下近5年新高的2600萬。

增新星上位空間 老將沒落難匹敵

近代年長球星的生存空間亦不如以往，小將上位速度亦較往日快，不少年齡「30+」的昔日全明星淪為底薪一族，才能留在聯盟搵食，教練更願意起用有潛力的新人，就如孟菲斯灰熊的摩蘭特、阿特蘭大鷹隊的崔爾楊格、明尼蘇達木狼的安東尼愛華士等，一踏入聯盟已有充足的上陣時間讓其上位，前兩者昨亦首次分列最佳年度二、三隊。

反觀以37歲的勒邦占士為首的洛杉磯湖人，近年不斷踢走小將，今季陣容平均年逾30，老牌球星雖多，但季後賽也進不了。一些未證明身價的新星如2013年選秀狀元班尼特，亦因表現平平很快無得留低，29歲的他已成為登陸亞洲籃壇的首個NBA狀元，正為台灣P.LEAGUE+的高雄鋼鐵人效力。

歐洲兵漸成主流 多元化推動籃壇進步

NBA已故前總裁史端80年代推動國際化空前成功，不論是NBA或美國學界，非美籍球員比率較過往明顯增加，NBA最佳一隊陣容連續兩年出現歐洲較本土球員多的現象，來自希臘的密爾沃基公鹿前鋒「字母哥」安迪度高安普，斯洛文尼亞的達拉斯獨行俠後衛盧卡當錫，以及塞爾維亞的丹佛金塊中鋒約基治，都是獨當一面的球星，字母哥及約基治更包辦近4年的NBA年度最有價值球員（MVP），足證更年輕、更多元，已是籃壇最高舞台如今的最佳寫照。

（NBA球評）