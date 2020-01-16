亨利撐麥巴比留PSG 信有利法國衛冕世盃

賓施馬否認因麥巴比憤怒

基利安麥巴比一直盛傳今夏改投皇家馬德里，最終令人意外地宣布選擇留在PSG。亨利說：「他這次決定令所有法國人高興，若你想成功，就不能讓他離開，因為已不能在當今世上找到同樣的球員，他對法國隊爭取衛冕世界盃起着鼓舞作用。」

皇馬前鋒賓施馬早前被指上載舊照，暗斥麥巴比未有來投是背叛，他昨日否認為這名國家隊隊友留隊而憤怒，事關他相信每個人都有權決定自己的未來，但皇馬中場莫迪歷被問及今夏去向，笑說不會與麥巴比一樣，暗示不滿對方背叛皇馬。

PSG傳棄尼馬 皇馬擬斟介

另據《隊報》報道，PSG勢放棄尼馬，將為對方聽取報價，皇馬已轉向斟介這名巴西隊前鋒。巴塞隆拿會長拿樸達則堅稱，只有在免費的情况下，尼馬和另一PSG鋒將美斯才有機會回巢。此外，PSG女隊的60歲男教練尼高爾被停職，據報凡爾賽警方介入調查，懷疑球隊去年在美國出戰季前熱身賽期間，有人向隊中一名女球員做出不當行為。