30歲烏拳王抗俄陣亡遺妻女

烏克蘭拳擊總會昨在社交網公布，30歲的Oleg Prudky在對抗俄軍時陣亡。Oleg是兩屆烏國業餘拳王，自俄羅斯入侵烏克蘭後放下拳套，近3個月在切爾卡瑟附近守衛家園。該區拳擊聯會會長哀悼故友，表示對方是地區首個60公斤級別業餘冠軍，曾為表現不惜騎單車長途跋涉來回訓練場。他遺下妻子及兩名女兒，其妻在社交網稱，難以想像要向女兒說「爸爸永遠回不來」。

另外，溫網上周被ATP及WTA取消排名積分，英媒稱賽會高層已趕往法國公開賽賽場，希望在這項大滿貫下月27日開鑼前，說服兩個聯會取消制裁。世界一哥佐高域等球星近日分別表態，支持兩個聯會的決定，但法籍球手柏利昨質疑聯會支持俄羅斯，不滿因為3至4個俄籍球手，令所有球手都付上代價。

溫網游說兩聯會撤制裁

梅利：處分毫無意義

英籍球星梅利亦稱，ATP處分對球手而言毫無意義，他說：「就像足球世界盃一樣，球員從不為積分而戰，而且我猜想連高爾夫球球手也不知道，奪得高球大滿貫會有多少積分。」