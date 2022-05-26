「三獅」歐國聯點兵 查洛保雲首入選 馬古尼獲召 棄軒達臣麥迪臣

占士祖斯甸首晉身大國腳

「三獅軍團」下月在歐國聯A3組兩碰匈牙利隊，並會惡鬥意大利隊及德國隊。今季替「鎚仔幫」攻入12個英超入球的25歲鋒將查洛保雲，過去從未入選英格蘭隊各梯隊，如今有望與曾在英格蘭U21隊上陣的占士祖斯甸上演國際賽「地標」。大軍亦包括3名非英超球員，分別為多蒙特中場祖迪比寧咸、羅馬前鋒譚美阿巴謙，以及剛助AC米蘭重奪意甲冠軍的後衛湯姆利。

衛冕英超的曼城成英軍大戶，共5人入選；曼聯則只有哈利馬古尼一人獲召。利物浦隊長佐敦軒達臣意外落選，修夫基解釋對方今季踢了逾60場比賽，需要休息。李城中場占士麥迪臣今季亦大勇，於球會賽事錄得18個入球及12次助攻，惟同樣落選，修夫基解釋比較之下，傾向選擇車路士的美臣蒙特及曼城的菲爾科頓。

首戰迎意大利被罰閉門

修夫基憂球迷作客受限

英軍將在歐國聯首仗主場與意軍合演去年歐洲國家盃決賽翻版，惟因球迷去年騷亂被罰閉門作賽，英超過去一周亦發生球迷闖入球場襲擊職球員事件。修夫基對涉暴球迷行為感慚愧，擔心英軍球迷下月隨隊作客受限，「若英籍球迷在其他地方行為惡劣，只會對下批到訪的英國人不利」。