高普失冠無礙獲兩教練獎 費格遜頒獎呼心痛

利物浦今季連奪英格蘭聯賽盃及足總盃，雖然失落英超錦標，但於香港時間周日凌晨仍會在歐聯爭冠。領隊高普昨獲頒英超最佳領隊，以及命名為費格遜盃的英格蘭足球聯賽協會年度最佳領隊獎項。這名54歲德籍教頭數天前與英超冠軍失之交臂，獲獎時難免感觸，他說：「這（領獎）令我有點不安，因為結局不完美，但我們已從失望恢復過來。若要贏得領隊獎項，如果不是天才，就需要擁有最佳教練團，慶幸我有4位出色的助教。」

高普從費格遜手上領獎時，貼心地拉着前輩合照。費格遜頻呼高普獲獎令他極為痛苦，又笑說12年前提議他選一間歷史悠久的球會，嘆道早知今季結果如此，當時應該直接叫他執教今季征戰英乙的斯肯索普。

而剛於英超衛冕的曼城早在煞科戰前，已落實從多蒙特收購艾寧夏蘭特。這名挪威隊星將昨被拍到已抵英，料在7月1日才會正式加盟。據報其5年合約總值2.4億鎊，但曼城行政總裁費蘭蘇利安奴昨稱，夏蘭特並非為錢而來，選擇藍月只因球會未來計劃。

蘇馬承認虐貓下周判刑

另外，韋斯咸中場葛特蘇馬今年2月踢貓，片段流出後遭英國愛護動物組織控告。他昨承認違反《動物福利法》，並在庭上道歉，預料在下周判刑。