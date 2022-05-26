倫敦雙雄銀彈迎新季 車路士落實易主勢增兵 熱刺添14.7億班費

自俄羅斯在2月底入侵烏克蘭後，俄籍富商艾巴莫域因受英方制裁，被迫出售車路士，擾攘近兩個月終落實買家人選。英超賽會昨發聲明指，有份擁有美國職棒（MLB）球隊洛杉磯道奇的保亞利，與合伙人通過針對新班主及董事的背景審查。英國政府其後准許完成交易，形容有助保護足球這英國寶貴文化資產、球迷以及整個足球圈，又強調將確保交易不會讓艾巴莫域及其他受制裁者得益，並會將款項用作支援烏克蘭人道救援。「藍戰士」易主過程一波三折，月中一度傳言英國政府擔心艾巴莫域從中獲利不符制裁令，令交易面臨「難產」。

車路士勢簽新兵填補4後衛空缺

應屆英超季軍車路士易主塵埃落定，即盛傳新班主將花2億鎊收購新兵，以填補後衛魯迪格、安達斯基斯坦臣、艾斯派古達及馬高斯阿朗素等勢離隊球星的空缺，獵物包括西維爾後衛祖利斯古迪、RB萊比錫的格華迪奧爾、維拉利爾的柏奧托利斯、馬德里體育會的荷西基文尼斯等。此外，主帥杜曹亦有意羅致被曼城冷落的史達寧，這名英格蘭隊翼鋒據報也獲阿仙奴和熱刺垂青。

干地擬斟比列錫巴斯東尼

熱刺亦獲其母公司ENIC集團落實注資1.5億鎊（約14.7億港元），據報是因領隊干地去年11月入主後，球隊成績拾級而上，由第9名升至以殿軍衝線，獲來季歐聯入場券。而由他在冬窗引入的翼鋒古路施夫斯基及中場賓坦古亞備受好評，證明這名意大利名帥眼光獨到。干地日內會與熱刺高層傾談大計。據報他屬意四線至少簽入6名生力軍，其中會招攬將約滿其前東家國際米蘭的克羅地亞隊翼鋒比列錫，以及身價至少值5120萬鎊（約5億港元）的新晉意大利國腳中堅巴斯東尼。干地又對今季為賓菲加上陣41次入34球的箭頭達雲紐尼斯甚感興趣，又欲求購水晶宮後衛馬克古希。

貝雲積尼當比利等5將料遭清洗

熱刺守衛艾歷迪亞歡迎班主巨額注資，他說：「我認為會方須為這支球隊和這個領隊，好好把握機會，干地將會繼續推動球隊向前邁進。」至於盛傳被放棄的熱刺球員則有貝雲積、尼當比利、盧施素、利古朗及哈利雲克斯等。

（英超消息）